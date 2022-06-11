В Донецкой ОВА назвали количество гражданских, погибших за прошедшие сутки от рук оккупантов

РоSSияне продолжают убивать мирное население Украины.

В Донецкой ОВА назвали количество гражданских, погибших за прошедшие сутки от рук оккупантов
© Getty Images

За минувшие сутки в Донецкой области оккупанты убили двух гражданских лиц. Кроме того, ранены еще семь человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook.

«РоSSия убивает гражданских! За 10 июня россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Константиновке и Горняке. Еще 7 человек получили ранения. Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление на украинской земле россияне будут наказаны!, – говорится в сообщении Кириленко.


Александр Кричковский, ZN.ua





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