В Донецкой ОВА назвали количество гражданских, погибших за прошедшие сутки от рук оккупантов

За минувшие сутки в Донецкой области оккупанты убили двух гражданских лиц. Кроме того, ранены еще семь человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook .

«РоSSия убивает гражданских! За 10 июня россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Константиновке и Горняке. Еще 7 человек получили ранения. Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление на украинской земле россияне будут наказаны!, – говорится в сообщении Кириленко.