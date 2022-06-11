Бездарное руководство и огромные потери: в РоSSии уволили командующего ВДВ

РоSSийская верхушка продолжает искать "крайних" в провальной войне в Украине, где в "груз 200" уже превратились 32 тыс. "штыков". Президент РФ Владимир Путин устроил разнос своим генералам. Так, с должности командующего Воздушно-десантными войсками РФ сняли генерал-полковника Андрея Сердюкова. Его обвинили в бездарном командовании.

Об этом написалв Telegram журналист Роман Цимбалюк.

"Андрей Николаевич “прославился” тем, что своими приказами уничтожил более 60% всех БТГр ВДВ под Киевом, а после отступления, отправил десантников, без возобновления боеготовности, на Харьковское направление, где за ВДВ окончательно закрепился новый девиз: “никто кроме нас, но мы после вас”, - рассказал журналист, информирует Апостроф .

Он уточнил, что из-за прошлых заслуг Сердюкова решили по-тихому заменить, вместо того, чтобы уволить с позором или ликвидировать, хотя этот вариант тоже рассматривался.

Командованию ВДВ объяснили замену командующего "притоком свежих сил", хотя все понимают, что причина в бездарном руководстве.

"Большинство воинских частей утратили боеспособность, ВДВ утратили статус элитного рода войск", - отмечает Цимбалюк.

Андрей Сердюк был командующим Воздушно-десантными войсками РФ с 4 октября 2016 года, в мае 2017 года включен в санкционный список Украины. С апреля по сентябрь 2019 года командовал Группировкой войск Вооруженных Сил РФ в Сирии.

Ранее мы рассказывали о том, что роSSийские десантники массово отказываются от участия в войне в Украине. Командование получило полтысячи рапортов.