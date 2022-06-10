Сколько стоит проект первого Центра реабилитации в Украине и откуда возьмут средства, рассказал Виктор Ляшко

Во Львове представили проект первого Национального центра реабилитации, информирует ZN.ua.

Сколько стоит проект первого Центра реабилитации в Украине и откуда возьмут средства, рассказал Виктор Ляшко
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Сегодня на форуме доноров «Unbroken» Министр здравоохранения Виктор Ляшко вместе с главным врачом Клинической больницы скорой помощи города Лева Олегом Самчуком презентовали проект первого в Украине Национального центра реабилитации.

В мероприятии также приняли участие Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, заместитель министра по делам ветеранов Украины Инна Драганчук, начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, городской голова Андрей Садовый и непосредственно нуждающиеся в услугах такого реабилитационного центра.

«Система здравоохранения, которая сегодня работает, показывает, что она дает достойный ответ на вызовы, которые приносит война. Но мы готовимся к тем негативным последствиям, которые ожидаем после победы. С каждым днем людей, нуждающихся в длительной реабилитации в Украине становится больше и такие реабилитационные центры уже нужны стране, и мы не остановимся исключительно на львовском» - отметил Виктор Ляшко.

По словам министра, по состоянию на сегодняшний день, из-за роSSийской военной агрессии, официально более 500 украинцев нуждаются в протезировании и реабилитации, из-за потери конечностей. Но получить соответствующую помощь в стране они пока не могут, поэтому вынуждены ехать за границу. Более того, в Украине не хватает специалистов, которые могли бы обслуживать людей с подобными травмами. Сейчас только 2 336 специалиста, тогда как нужно вдвое больше.

Национальный центр реабилитации планируется создать в структуре Первого медобъединения Львова. У него будет мощная физическая, психологическая и психосоциальная реабилитация. Центр будет включать реконструктивную хирургию, ортопедию и роботическое протезирование. Важно, что пострадавшим не только будут устанавливать протезы, но и будут производиться непосредственно в заведении. Планируется, что ежегодно центр сможет оказывать помощь к 50 тысячам раненых украинцев.

Заявленная стоимость проекта составляет 77 миллионов евро.

Министерство здравоохранения поддерживает начало сбора средств на проектирование и строительство реабилитационного центра. С первыми инвесторами были подписаны меморандумы прямо на форуме.


Дарья Кепова, ZN.ua





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