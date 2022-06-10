Угроза ракетных ударов остается высокой: в Черном море РФ держит 40 крылатых ракет — ОК «Юг»

Оккупанты продолжают держать блокаду северо-западной части Черного моря, информирует ZN.ua.

Угроза ракетных ударов остается высокой: в Черном море РФ держит 40 крылатых ракет — ОК «Юг»
© Министерство обороны РФ

Корабельная группировка Черноморского флота РФ усилена еще одной подлодкой – носителем крылатых ракет. Оккупанты продолжают держать блокаду северо-западной части Черного моря, сообщает ОК «Юг».

В частности отмечается, что угроза ракетных ударов с моря остается высокой. РФ держит 40 крылатых ракет наготове, также в готовности 1 БДК (большой десантный корабль.).

ОК «Юг» рассказал об оперативной обстановке на юге Украины.

В частности, в Херсонской области оккупационные войска и коллаборанты начали новую волну подготовительных мер к «референдуму» о присоединении к РФ.

«Между тем, на линии столкновения противник продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже, укрепляет позиции, подтягивает вооружение и минирует территорию. В оккупированных населенных пунктах много заминированных полей, дорог, мостов», – говорится в сообщении.

В Николаевской области оккупанты обстреляли Березнеговатскую громаду. Широковская и Ингульская громады подверглись обстрелам преимущественно по сельскохозяйственным угодьям вне населенных пунктов.

«Проводя разминирование территорий, подвергавшихся обстрелам, николаевские пиротехники впервые столкнулись с обломками противокорабельной ракеты. Все факты проявления враждебной агрессии против Украины тщательно документируются и расследуются в рамках уголовного производства», - отметили в ОК «Юг».

Также в течение ночи подразделения ОК «Юг» в ходе боевых действий уничтожили 20 оккупантов, гаубицу «Мста-Б» и 3 БТР.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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