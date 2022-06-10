В ЕС уже подготовили "положительное" и "отрицательное" решения о предоставлении Украине статуса кандидата — СМИ

В Киев должна приехать президент Еврокомиссии, чтобы объяснить Зеленскому, как наша сторона может повлиять на принятие правильного решения, информирует ZN.ua.

В ЕС уже подготовили
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В Европейском Союзе подготовили два решения о предоставлении Украине статуса кандидата на поступление. Об этом пишет УП.

Первое решение – "положительное", или план А. Он предусматривает, что Еврокомиссия предоставит выводы, что Украина отвечает необходимым критериям, после чего ЕС предоставит нам статус кандидата. Все последующие шаги, например, переговоры, начнутся после проведения определенных реформ.

Второе решение – "отрицательное", или план Б. Он заключается в том, что Украине уже сейчас выдвинут условия, которые она должна выполнить. После этого наша страна станет кандидатом в кандидаты. Список требований может прописать Еврокомиссия в своих выводах, чтобы не выглядело так, что их диктуют те столицы, которые и стали инициаторами этого плана.

На саммите в июне, если все же поддержат "негативное решение", Украину назовут "потенциальным кандидатом". Киев получает юридически признанную перспективу членства, которая до сих пор формально действительно не зафиксирована ни в одном документе.

В Еврокомиссии некоторые чиновники заявляют, что "негативный" план не будет предательством. Его даже специально сливают в СМИ.

"Но в виде этой "победы" источник в ЕС рассказал журналистам именно о плане Б, который станет для Киева безусловным поражением. Об этом уже публично заявили и в правительстве, и на Банковой. Об этом единогласно говорят украинские эксперты-реформаторы, которые направились к ЕС письмо по этому поводу, которое собрало беспрецедентно широкую поддержку", - пишет УП.

По данным СМИ, в ближайшее время Киев должна посетить президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы рассказать президенту Владимиру Зеленскому, как Украина может повлиять на ситуацию, чтобы на саммите все же приняли правильное решение.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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