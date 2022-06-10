В Японии пытаются проклясть Путина с помощью старинного ритуала с куклой

Ритуал напоминает магические действия культа вуду, но есть отличия, информирует ZN.ua.

В Японии пытаются проклясть Путина с помощью старинного ритуала с куклой
© Соцсети

С мая месяца в Японии, на территории синтоистских храмов недалеко от Токио, находят прибитые к дереву соломенные куклы с прикрепленным фото Владимира Путина. Это означает, что кто-то пытается наслать на президента РоSSии древнее проклятие. Об этом сообщает Japan Today.

Уточняется, что эти куклы выполняют ту же роль, что куклы недруга в культу вуду. Хотя в Японии, согласно стариному обычаю, в куклу не надо втыкать иголки, ее достаточно прибить к дереву на территории храма.

Называется обычай "уси но токи маири", что означает "визит в храм в час быка", а час быка в японской традиции - это время с часу до трех ночи.

"Обычно через соломенную куклу просят наслать смерть", - объясняет издание Japan Today.


Середа Елена, ZN.ua





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