В Мелитополе россияне ищут холодильники для хранения тел собственных солдат

Во временно оккупированном Мелитополе роSSийские захватчики ищут дополнительные морозильные камеры и холодильники для хранения своих погибших солдат. Об этом сообщает Главное управление разведки.

По информации ГУР, оккупанты уже заполнили мертвыми телами ранее переоборудованный в морг мясокомбинат. Однако этого оказалось мало и 6 июня они посетили предприятие «Арон-М». После осмотра холодильных камер его тоже начали использовать в качестве морга.

«6 июня роSSийские военные приехали в ООО «Арон-М» (Мелитополь, ул. Ломоносова, 370) и изучили его холодильные камеры. Оборудование было признано пригодным для переоборудования в морг. Руководство компании было уведомлено о «решении по временному их использованию на безвозмездной основе для хранения тел погибших военнослужащих». Отмечается, что в настоящее время в Мелитополь активно завозятся трупы рашистов, погибших во время боев в направлении Пологи – Гуляйполе», – говорится в сообщении разведки.

Кроме того, в ГУР отметили, что тела оккупанты прячут еще и с целью скрыть реальное количество потерь в Украине. Именно поэтому они отправляют погибших в РоSSию «дозированными партиями».