После потерь в бою на Харьковщине остатки мотострелкового подразделения армии РФ отказались воевать – Генштаб

Солдаты роSSийской оккупационной армии деморализованы и из-за потерь целыми подразделениями отказываются участвовать в боевых действиях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

«Несмотря на принудительные меры, проводимые командованием оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении Генштаба.

Например, из-за потерь, полученных в боях с украинскими военными в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.