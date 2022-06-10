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2022-06-10
После потерь в бою на Харьковщине остатки мотострелкового подразделения армии РФ отказались воевать – Генштаб
РоSSийские военные все больше деморализованы
© Минобороны РоSSии/t.me
Солдаты роSSийской оккупационной армии деморализованы и из-за потерь целыми подразделениями отказываются участвовать в боевых действиях. Об этом
«Несмотря на принудительные меры, проводимые командованием оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении Генштаба.
Например, из-за потерь, полученных в боях с украинскими военными в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.
Юлия Лавришин, ZN.ua