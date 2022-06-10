Стало известно, сколько школ Херсона пошли на сотрудничество с оккупантами

Абсолютное большинство педагогов города оказались настоящими патриотами Украины

Стало известно, сколько школ Херсона пошли на сотрудничество с оккупантами
© Ксения Силина/Суспильне Херсон

Лишь двое из 60 директоров школ во временно оккупированном Херсоне согласились сотрудничать с оккупантами и перейти на роSSийскую учебную программу. Об этом 9 июня во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, сообщает «Укринформ».

«Захватчики требуют от школ Херсона перейти на роSSийские обучающие программы. И это происходит на фоне общественных дискуссий в РоSSии о планах стереть самобытность Украины, отменить культуру, уничтожить наиболее активных и перевоспитать все остальное. Надо сказать, что, по данным украинской разведки, только два из 60 директоров школ согласились на сотрудничество», – сказал Евгений Цымбалюк.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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