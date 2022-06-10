Экс-охранник Медведчука стал народным депутатом, "загипнотизировав" своего босса – Bihus.info

Народный депутат Виктор Черный, когда работал личным охранником кума Путина Виктора Медведчука, проводил сеансы гипноза с его "сознанием", "улучшал ауру" пророSSийских политиков и узнавал у "высших сил", как ему максимально выгодно использовать знакомство с Медведчуком. Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.info , получивших в свое распоряжение видео с ноутбука Черного.

Ранее Виктор Черный возглавлял частную охранную фирму "Шторм", предоставлявшую свои услуги главному роSSийскому агенту в Украине Виктору Медведчуку. В 2019 году каким-то образом получил место в списках ОПЗЖ и так стал народным депутатом.

На видео с ноутбука Черного сняты разные гипнотические сеансы. В частности, он с помощью гипнотизеров и слиперов "прокачивал" ауру Медведчука и буквально внушал ему то, что тот должен предоставить ему место в избирательном списке партии. Черный, используя шаманов, буквально навязывал Медведчуку тезис о том, что тот без него не обойдется, а партия без него не пройдет в парламент.