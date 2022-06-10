Теневой экономики в стране больше не будет — Зеленский

Президент Украины рассказал, какой видит экономическую модель страны в ближайшем будущем, информирует ZN.ua.

Теневой экономики в стране больше не будет — Зеленский
© Офис президента

Украина будет двигаться в направлении модернизации государственной экономики для того, чтобы полностью избавиться от ее теневого сектора. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам.

По словам Президента Украины, стабильная жизнь украинцев возможна только в условиях полностью легальной экономики и прозрачной налоговой системы, где каждый будет выполнять установленные законом обязанности.

«Мы должны привыкать к тому, что в обществе могут быть только две категории: те, кто защищает нашу независимость, и те, кто работает так, чтобы помочь обеспечить эту защиту. И это не вопрос той или иной экономической доктрины, это не вопрос той или иной политической позиции. Мы просто не можем себе позволить, чтобы в стране оставалась теневая часть экономической жизни. Если мы говорим о нормальной, стабильной и крепкой жизни общества, работе государства, о нашей обороне, то должны понимать: есть те, кто служит, и есть те, кто обеспечивает своей работой тех, кто служит. Следовательно, это официальная занятость. Это уплата налогов. Это максимальное расширение экономических возможностей в нашей стране на легальной почве. И это полная модернизация государственных институций», – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что понимает тяжелое положение людей на оккупированных территориях. Он отметил, что сейчас любая деятельность, официальная или неофициальная, может помочь им выжить.


Александр Кричковский, ZN.ua





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