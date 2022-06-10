РоSSийские военные уничтожили один из символов Северодонецка — Гайдай

В Северодонецке идут ожесточенные бои, а Лисичанск оккупанты обстреливают из большого калибра, пробивающего бетон, информирует ZN.ua.

В ходе боевых действий в городе Северодонецк роSSийские оккупанты полностью уничтожили один из его символов — Ледовый дворец спорта. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, здание сгорело в результате вражеских обстрелов.

“5000 северодончан больше не посетят концерт на лучшей сцене города… Рашисты забросали Ледовый снарядами. Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные — почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка…» — написал Гайдай.

Перед этим он рассказал, что в городе продолжаются ожесточенные бои. Однако отметил, что потери войск РФ там значительно превышают потери украинских сил.

В частности, по информации главы ОВА, захватчики оттянули с Северодонецка подразделения с бурятами из-за больших потерь личного состава.

“Мрут как мухи. Рашисты забрали остатки бурят из Северодонецка, потому что те не выдерживают боев с украинскими защитниками… Буряты отступили, потому что значительно слабее наших защитников”, — подчеркнул Гайдай.


Максим Царук, ZN.ua





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