Широкой публике Райнер Зеле далеко не так хорошо известен, как экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Однако в том, что Германия и Австрия оказались сегодня в столь большой газовой зависимости от РоSSии, немецкий топ-менеджер и кавалер роSSийского Ордена дружбы Райнер Зеле сыграл, пожалуй, не меньшую роль, пишет в своей статье DW .

Как “друг Путина” Райнер Зеле подписал кабальный контракт с “Газпромом” и лишил Австрию 2-х миллиардов евро

Тем, что раньше называлось "укреплением энергетического сотрудничества с Россией ", бывший глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall, а затем австрийского наполовину государственного концерна OMV, целенаправленно занимался долгие годы. Этой же цели Райнер посвятил себя и в роли многолетнего президента Германо-роSSийской внешнеторговой палаты в Москве.

Но теперь встал вопрос о доскональном расследовании его деятельности. Во всяком случае таково требование многих акционеров OMV - крупнейшего индустриального предприятия Австрии, которому по итогам 1-го квартала 2022 года пришлось списать из-за бизнеса с "Газпромом" убыток в 2 млрд евро.

В частности, в результате финансирования "Северного потока-2" OMV потерял около 1 млрд евро. Кроме того, в 2017 году, когда немецкая компания Uniper решила уйти из совместного с "Газпромом" проекта по освоению Южно-русского нефтегазового месторождения в Западной Сибири, руководимый Райнером OMV восполнил “Газпрому” потерю партнера, купив этот актив за 1,75 млрд евро. После роSSийского нападения на Украину его тоже пришлось списать.

А в 2018 году Райнер Зеле подписал с "Газпромом" контракт на поставки роSSийского газа в Австрию, причем на невероятно большой срок - до 2040 года. И в этом договоре, подчеркивает венская газета Kronen Zeitung, даже нет пункта о возможности выхода из него "на тот случай, если газ к тому времени утратит значение как энергоноситель"

Группа лиц, "понимающих Путина", целенаправленно ввергает Австрию и OMV в зависимость от РоSSии - Герхард Ройсс

Упреки или даже обвинения в адрес Райнера Зеле выдвинул его предшественник - бывший председатель правления OMV Герхард Ройсс. Он не захотел молча наблюдать за тем, как группа лиц, "понимающих Путина", целенаправленно ввергает Австрию и OMV в зависимость от РоSSии. “Эти люди поставили свои личные финансовые интересы выше всякой морали", - сказал он в интервью изданию Profi.

Герхард Ройсс утверждает, что в 2014 году (после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины) большая фракция "понимающих РоSSию" и "понимающих Путина" на разных уровнях в концерне и среди его ключевых акционеров выступила за углубление экономического сотрудничества с РФ и за то, чтобы ведущую роль в этом процессе играл OMV. Поэтому его, Ройсса, еще в октябре того года, за девять месяцев до формальной передачи полномочий уже приглашенному из Германии Райнеру Зеле, фактически отстранили от дел, чтобы он, в частности, не мешал переговорам по "Северному потоку-2".

Сам же Ройсс был против участия в этом роSSийском газопроводном проекте и вообще "не хотел инвестировать ни одного цента в РоSSии", поскольку в 2012 году OMV обнаружил в Черном море у берегов Румынии крупнейшее в истории концерна газовое месторождение Neptun. На его освоение совместно с американской корпорацией Exxon он и делал ставку, к тому же поддерживал проект газопровода Nabucco для поставок в Европу азербайджанского газа, а в 2013 году решил вложить около 3 млрд евро в развитие имеющихся и новых нефтегазовых месторождений в Норвегии.

Однако ни из проекта Nabucco, против которого активно выступала РоSSия, ни из освоения месторождения Neptun ничего не вышло, а против инвестиций в Норвегии началась активная кампания в СМИ с утверждением, что намного выгоднее получать газ из РоSSии. После вступления в должность Райнер Зеле один из проектов OMV в Норвегии продал, а другие хотел в ходе обмена активами передать "Газпрому", но норвежское правительство этого не допустило.

Как подземные хранилища газа в Германии и Австии уплыли к "Газпрому"

Кстати, об обменах активами. Отдав долю в Уренгойском месторождении в Западной Сибири, "Газпром" взамен получил от своего немецкого партнера значительную часть тех активов, которые составили собственность компании Gazprom Germania.

Среди этих активов было и крупнейшее в ФРГ и во всем ЕС подземное хранилище газа Rehden. То самое, которое "Газпром" с лета прошлого года держал практически пустым, что усиливало в Германии опасения зимнего дефицита топлива и гнало вверх цены на газ. Сейчас правительство ФРГ, взяв это ПХГ под свой контроль, пытается как можно быстрее его заполнить.

В ходе того германо-роSSийского обмена активами под контроль "Газпрома" ушло и крупнейшее в Австрии ПХГ Haidach, с заполнением которого минувшей зимой тоже возникли большие проблемы, не решенные до сих пор.

В целом же за годы работы Райнера Зеле в OMV объемы ежегодных поставок из РоSSии более чем утроились, в результате чего Австрия к началу 2022 года на 80% (!) зависела от роSSийского газа. Для сравнения: зависимость Германии на тот момент составляла 55%.

Никаких высказываний бывшего главы Wintershall и OMV по поводу роSSийской агрессии против Украины обнаружить не удалось. Этим Райнер Зеле отличается от Герхарда Шрёдера. Тот хотя бы заявил, что "война и связанные с ней страдания людей в Украине должны быть прекращены как можно скорее".