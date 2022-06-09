Это не ситуация 24-го февраля, сейчас уже из Белоруси так просто не зайдешь, - Евгений Дикий

Это не ситуация 24-го февраля, сейчас уже из Белоруси так просто не зайдешь, - Евгений Дикий

Ветеран АТО, украинский ученый, публицист, кандидат биологических наук Евгений Дикий рассказал, как сейчас обстоят дела на фронте, и объяснил, стоит ли опасаться наступления белорусских войск.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» с Викторией Панченко.

Оценивая ситуацию на фронтах и в частности в Северодонецке, эксперт отмечает, что против процентных оценок, поскольку сложно сказать, кто контролирует город, когда там идут уличные бои.

«Обстановка меняется по часам буквально, то есть практически все это время там идет именно постоянная непрекращающаяся серия контактных уличных боев, которые перемещаются из района в район. В этой ситуации, пожалуй, надо сказать, что неправдой будут заявления обеих сторон, если кто-то заявляет, что город контролируют. На самом деле город сейчас не контролирует ни одна из двух сторон, он является именно весь ареной жестких контактных боев», - объясняет Евгений Дикий.

В то же время он считает, что роSSийская армия совершила ошибку с Северодонецком, зайдя еще в недоразрушенный город. С другими городами, Попасной, Рубежным, Кременной, рассказывает гость программы, было по-другому: сначала равняли их авиацией и артиллерией, а потом заходили уже на место, где были эти города.

«В любом случае как минимум это задержало продвижение роSSийских войск. То есть городские бои - это как бы не их стихия, вспомните даже, как долго они Мариуполь, скажем так, дожимают», - рассуждает он.

Следующим, по мнению Евгения Дикого, будет Лисичанск, поскольку эти города расположены очень близко и они последние в Луганской области еще не под роSSийским контролем. Как он объясняет, это важно для роSSийской пропаганды, поскольку это выход к границам так называемой «ЛНР». Дальше под удар, рассуждает гость программы, Славянск.

На Волынском и Полесском направлении, по словам эксперта, у россиян недостаточно сил, остается только белорусская армия. Но Лукашенко, подчеркивает он, ухитрился не дать себя втянуть в войну даже на ее первой фазе, когда все еще верили в победу путина.

«Пугают, давят очень сильно, но «батька» в общем-то гений по этому пропетливанию между капельками. Я думаю, что додавить его не удастся, вариант – его могут снять, в том числе даже физически устранить. Но в таком случае дальше начинаются следующие вопросы. Окей, ну устранила россия «батька», который и так на самом деле сомнительный легитимный президент. А там временем за границей в ЕС живет себе и процветает избранная президентша Светлана Тихановская», - рассуждает Евгений Дикий.

Кроме того, отмечает он, нет гарантий, что белорусская армия будет выполнять приказы какого-то временно исполняющего обязанности президента. Но, добавляет эксперт, даже если командование выполнит приказ, белорусские солдаты могут перейти на сторону Украины или просто разбежаться в лес. В общем же, по мнению Евгения Дикого, сейчас Лукашенко занимается имитацией боевой деятельности.

«Это не ситуация 24-го февраля, сейчас уже из Белоруси так просто не зайдешь. Да, нам приходиться соответственно держать там часть нашей армии, держать там дополнительные силы пограничников, плюс Нацполиции, местную тероборону не отправлять на восток. Но думаю, это максимум, что «батька» реально может сделать», - заключает эксперт.


user, politeka.net





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