РоSSияне на оккупированных территориях Харьковщины регистрируют новорожденных жителями Белгородской области

Несмотря на не сформированные местные администрации и неопределенность дальнейшей судьбы восточных территорий Харьковской области, оккупанты уже приписывают населенные пункты к Белгородской области РФ, информирует ZN.ua.

РоSSияне на оккупированных территориях Харьковщины регистрируют новорожденных жителями Белгородской области
© Вільне радіо

Большая часть Харьковской области находится под украинским контролем. На севере области ВСУ провели ряд удачных контратак, что позволило оттеснить россиян ближе к границе. Но несмотря на шаткую ситуацию на временно занятых Россией территориях, оккупанты начали выдавать новорожденным детям документы с отметкой "Белгородская область", пишет Канал 24 со ссылкой на собственные источники в украинских спецслужбах.

Судьба временно занятых Россией территорий востока и юга Харьковщины, в отличие от оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей, не понятна даже самим оккупантам. На местах до сих пор не сформированы псевдо-администрации, а методы аннексии не озвучены. РоSSияне одновременно готовятся к двум возможным сценариям: тотальной оккупации региона и контрнаступлению ВСУ.

Для этого планируются использовать только что родивших женщин и их детей. Как пишет Канал 24, для того чтобы получить хоть какую-то помощь на ребенка, новоиспеченных матерей направляют в Купянск для регистрации новорожденного. Но вместо Харьковской области в документах указывают "Белгородская область Купянский район".


Дарья Кепова, ZN.ua





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