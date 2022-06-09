РоSSияне на оккупированных территориях Харьковщины регистрируют новорожденных жителями Белгородской области

Большая часть Харьковской области находится под украинским контролем. На севере области ВСУ провели ряд удачных контратак, что позволило оттеснить россиян ближе к границе. Но несмотря на шаткую ситуацию на временно занятых Россией территориях, оккупанты начали выдавать новорожденным детям документы с отметкой "Белгородская область", пишет Канал 24 со ссылкой на собственные источники в украинских спецслужбах.

Судьба временно занятых Россией территорий востока и юга Харьковщины, в отличие от оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей, не понятна даже самим оккупантам. На местах до сих пор не сформированы псевдо-администрации, а методы аннексии не озвучены. РоSSияне одновременно готовятся к двум возможным сценариям: тотальной оккупации региона и контрнаступлению ВСУ.

Для этого планируются использовать только что родивших женщин и их детей. Как пишет Канал 24, для того чтобы получить хоть какую-то помощь на ребенка, новоиспеченных матерей направляют в Купянск для регистрации новорожденного. Но вместо Харьковской области в документах указывают "Белгородская область Купянский район".