У військ РФ значні втрати, піхоту вони поповнюють жителями нещодавно окупованих міст — Гайдай

Окупанти намагаються покращити своє тактичне положення, інформує ZN.ua.

У російських військ значні втрати, піхоту окупанти поповнюють жителями нещодавно окупованих міст. Загарбники щодня намагаються покращити своє тактичне положення за рахунок потужної роботи артилерії та чисельних штурмових дій. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, протягом минулої доби, 3 серпня, окупанти випустили три ракети, п’ять разів використали ствольну артилерію, ще п’ять – реактивну. Також війська РФ підтримували свої атаки мінометними і танковими обстрілами. В районах 8 населених пунктів загарбники бомбардували з повітря.

«Вони не рахують втрати, тому що переважно гинуть жителі окупованих територій. Росіянам вони не потрібні на майбутнє, бо вже вісім років населення незаконного збройного формування «ЛНР» є тягарем для бюджету РФ. Зараз ці фінансові втрати чоловіки й відпрацьовують», - написав Гайдай.

Він додав, що на окупованих у 2014 році територіях загарбники мобілізували усіх, кого можна. Зараз війська РФ забирають навіть шахтарів.

«Ейфорія «асвабаждения» швидко минула і у нещодавно захоплених містах та селах. Бо потрібно виправдовуватися на фронті. Страждають ті, хто не встиг евакуюватися в безпечні регіони України. Їх направляють у військкомати проти волі», - наголосив голова ОВА.

Гайдай також повідомив, що за наявною інформацією, лише у Старобільську цього тижня загарбники вже відправили на фронт близько 80 чоловіків. Саме так війська РФ і поповнюють склад штурмових груп, які ЗСУ регулярно знешкоджують.

Водночас, за словами голови ОВА, 3 серпня окупанти були змушені відступити зі значними втратами на 14 ділянках, де намагалися покращити своє тактичне положення.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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