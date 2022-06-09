Предатели уже жалеют, что помогают врагу: что сейчас происходит на оккупированной Запорожчине

Предатели уже жалеют, что помогают врагу: что сейчас происходит на оккупированной Запорожчине

В Запорожской области начались столкновения между коллаборантами.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире одного из украинских телеканалов заявил председатель ОВА Александр Старух.

По его словам, случаи коллаборации на Запорожчине лишь единичны.

«А те, кто решил помогать врагу, уже начали об этом жалеть. Из-за жажды наживы и власти среди коллаборантов начались столкновения», - рассказал Старух.

По его словам, о таких столкновениях свидетельствуют случаи с подрывами и взрывами на оккупированных территориях.

"Предатели боятся за свою жизнь и теперь мечтают сбежать из нашей области в Крым", - сообщил глава Запорожской ОВА

Также Старух сообщил, что в области произошла ротация оккупационных войск.

«Оказалось, что вражеские силы с конца прошлой недели проводят ротацию. Вместо тех, кто чинил произвол на оккупированных территориях, на территорию зашли свежие силы, преимущественно выходцы из «ДНР», — рассказал Старух.

Что же касается курортного сезона, то его, конечно, не будет, что усложнит экономическую ситуацию на этих территориях.

Также Старух рассказал, что на оккупированных землях, а именно на побережье, рашисты лишь делают громкие заявления, создают красивую картинку, но на самом деле ситуация там сложная.

Люди понесли потери и убытки, часто возникают ситуации присвоения чужого имущества.

После победы Украина подаст иск на возмещение всех убытков, потери курортного бизнеса также учтут, - заверил Старух.

Добавим, что в то же время в Сети появились кадры, на которых, как утверждается, происходит переброска роSSийских войск с Запорожского направления на Херсонское.

"У меня вопрос. Вы, гаврики кремлевские, какой... референдум, если украинские Вооруженные силы в 20 километрах от Херсона почти? Это создание виртуальной реальности. А как иначе объяснять, что грохот боев уже в Херсоне слышен как бы по приближению? Какой референдум, извините, в этих условиях?..", - заявил Арестович.


Катерина Петренко, politeka.net





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