Не оставим врагу ни одного метра земли: когда ВСУ смогут полностью вытеснить оккупантов на Запорожчине

украинские военные, бойцы ВСУ

Военное руководство Украины сформировало стратегию необходимых действий

Власть и военные делают все для того, чтобы вернуть оккупированные территории Запорожской области под контроль Украины. Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в интервью "Радио НВ".

Александр Старух считает, что под контролем оккупантов нельзя оставить ни одного метра украинской земли, иначе Украина снова будет выгребать последствия.

"Мы не просто верим, мы все делаем для этого. Вернуть все, что потеряно, и даже не только в области. Мы имеем эти "ДНР", "ЛНР", которых мобилизовали, и они здесь пушечным мясом работают. Если мы еще что-то оставим роSSийской армии, то со временем тоже будет пушечное мясо из наших людей сделанное. Поэтому надо не оставлять врагу ни одного метра земли и ни одного человека", - пояснил Александр Старух.

Он также подчеркнул, чтобы вернуть оккупированные территории Запорожской области под контроль Украины до конца года, военное руководство сформировало стратегию необходимых действий. Однако для реализации всех планов необходимы средства и ресурсы.

украинские военные, бойцы ВСУ

"Нужны только средства и ресурсы. Средства сейчас благодаря помощи наших западных партнеров поступают неплохо и хорошие средства. А патриотически настроенных людей у ??нас вся страна, тем более, в нашем казацком крае", – подчеркнул Александр Старух.


Александра Павленко, politeka.net





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