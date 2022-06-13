Есть угроза повторного нападения РФ на Киевскую область, но мы готовы противостоять врагу – Кулеба

Подготовка сил обороны проводится систематически.

Есть угроза повторного нападения РФ на Киевскую область, но мы готовы противостоять врагу – Кулеба
© Алексей Кулеба/Facebook

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что существует угроза повторного нападения РФ на Киевскую область.

"Хочу вас заверить, что позиции оборудованы, фортификации надежны, подготовка сил обороны проводится систематически. Спасибо нашим военным за хорошую работу. Киевская область готова дать надлежащий отпор врагу", - отметил Кулеба в Telegram.

По его словам, проведена проверка пограничных укреплений Киевской области и осмотрен один из рубежей обороны.

Глава ОВА подчеркнул: "Важно понимать, что угроза повторного нападения РоSSии существует и будет существовать, пока мы не победим".


Анна Конюченко, ZN.ua





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