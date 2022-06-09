Джейк Салливан: G7 и НАТО – едины и полны решимости в вопросах поддержки Украины

По словам советника президента США, Америка очень внимательно следит за ситуацией в Украине и поведением РоSSии

Джейк Салливан: G7 и НАТО – едины и полны решимости в вопросах поддержки Украины
© Flickr/White House

США и дальше будут предоставлять Украине все необходимое для защиты от агрессии РоSSии. И такой же позиции придерживаются НАТО и G7. Об этом во время пресс-брифинга 8 июня сказал советник президента США Джейк Салливан.

Отвечая на вопрос журналиста, о том ни потеряли ли США и другие страны, в частности Франция и Германия, единство в вопросе поддержки Украины, Джейк Салливан ответил: «Я думаю, что у комментаторов и прессы есть естественный инстинкт предполагать неизбежный упадок западного единства, решимости, стойкости. Но все факты говорят об обратном, как мы видим сегодня. Европейские страны день за днем делают новые заявления о помощи в области безопасности. Европейский Союз собрался не месяц назад, а неделю назад, чтобы объявить о новом пакете далеко идущих санкций, включая энергетические».


Юлия Лавришин, ZN.ua





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