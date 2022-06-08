Несмотря на войну, количество «уклонистов» в Украине особо не увеличилось - Опендатабот

За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, информирует ZN.ua.

Несмотря на войну, количество «уклонистов» в Украине особо не увеличилось - Опендатабот
© Василий Артюшенко, ZN.UA

С начала полномасштабной войны количество новых открытых уголовных дел против «уклонистов» от призыва на военную службу особо не увеличилось по сравнению с 2015 годом: тогда это было в среднем 188 в месяц, сейчас – 198, свидетельствует исследование аналитической платформы «Опендатабот».

"Это обусловлено единством и большим желанием украинцев защищать свою землю, большим количеством добровольцев как в Украине, так и за ее пределами, а также созданием территориальной обороны, где каждый стоит на защите собственного города и семьи", - подчеркивают исследователи.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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