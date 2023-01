Кислиця порівняв Росію з водоростями після заяви Нєбєнзі про досягнення цілей війни будь-яким способом

Постійний представник Росії в ООН Васілій Нєбєнзя під час засідання Ради безпеки заявив, що Москва готова досягати цілей війни будь-яким способом - чи то з допомогою перемовин, чи то з допомогою військових дій. Через це український постпред Сергій Кислиця порівняв РФ з водоростями у своєму мікроблозі у Twitter.

"Демагогія подібна водоростям і може створювати середовище все більшої демагогії, - пише Кислиця. - Росія є водоростями Ради Безпеки ООН . Ми не дозволимо російським водоростям витіснити інших у залі".