Кислиця порівняв Росію з водоростями після заяви Нєбєнзі про досягнення цілей війни будь-яким способом

РФ хоча й закликає Україну до перемовин, але мирний план Володимира Зеленського там відкинули, інформує ZN.ua.

Кислиця порівняв Росію з водоростями після заяви Нєбєнзі про досягнення цілей війни будь-яким способом
© 24 канал

Постійний представник Росії в ООН Васілій Нєбєнзя під час засідання Ради безпеки заявив, що Москва готова досягати цілей війни будь-яким способом - чи то з допомогою перемовин, чи то з допомогою військових дій. Через це український постпред Сергій Кислиця порівняв РФ з водоростями у своєму мікроблозі у Twitter.

"Демагогія подібна водоростям і може створювати середовище все більшої демагогії, - пише Кислиця. - Росія є водоростями Ради Безпеки ООН. Ми не дозволимо російським водоростям витіснити інших у залі".

[Demagoguery is like algae] can “create an environment of more and more demagoguery”*. Russia is the algae of the UN Security Council. We shall not let russian algae crowd out others in the Chamber. *Reading a good book through “the evil’s messenger’s” intervention in UNSC. pic.twitter.com/xPcwumtwbV

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 13, 2023


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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