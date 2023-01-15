Кислиця порівняв Росію з водоростями після заяви Нєбєнзі про досягнення цілей війни будь-яким способом

Постійний представник Росії в ООН Васілій Нєбєнзя під час засідання Ради безпеки заявив, що Москва готова досягати цілей війни будь-яким способом - чи то з допомогою перемовин, чи то з допомогою військових дій. Через це український постпред Сергій Кислиця порівняв РФ з водоростями у своєму мікроблозі у Twitter.
"Демагогія подібна водоростям і може створювати середовище все більшої демагогії, - пише Кислиця. - Росія є водоростями Ради Безпеки ООН. Ми не дозволимо російським водоростям витіснити інших у залі".
[Demagoguery is like algae] can “create an environment of more and more demagoguery”*. Russia is the algae of the UN Security Council. We shall not let russian algae crowd out others in the Chamber. *Reading a good book through “the evil’s messenger’s” intervention in UNSC. pic.twitter.com/xPcwumtwbV