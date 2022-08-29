Окупанти зранку недорахувались 350 одиниць особового складу та одного гелікоптера: Генштаб повідомив втрати ворога

Почалася 187 доба героїчного протистояння українців повномасштабному вторгненню РФ . Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 29 серпня.

Так, з 24 лютого окупанти втратили:

особового складу – 47100 (+350) одиниць;

танків – 1947 (+5) од.;

бойових броньованих машин – 4269 (+12) од.;

артилерійських систем – 1060 (+10) од.;

РСЗВ – 279 (+5) од.;

засобів ППО – 149 (+1) од.;

літаків – 234 (+0) од.;

гелікоптерів – 203 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 844 (+6) од.;

крилатих ракет – 196 (+0) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3188 (+17) од.;

спеціальної техніки – 101 (+2) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.