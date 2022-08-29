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2022-08-29
Окупанти зранку недорахувались 350 одиниць особового складу та одного гелікоптера: Генштаб повідомив втрати ворога
Найбільших втрат ворог зазнав на донецькому напрямку.
© Генеральний штаб ЗСУ
Почалася 187 доба героїчного протистояння українців повномасштабному вторгненню РФ. Генштаб ЗСУ
Так, з 24 лютого окупанти втратили:
- особового складу – 47100 (+350) одиниць;
- танків – 1947 (+5) од.;
- бойових броньованих машин – 4269 (+12) од.;
- артилерійських систем – 1060 (+10) од.;
- РСЗВ – 279 (+5) од.;
- засобів ППО – 149 (+1) од.;
- літаків – 234 (+0) од.;
- гелікоптерів – 203 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 844 (+6) од.;
- крилатих ракет – 196 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3188 (+17) од.;
- спеціальної техніки – 101 (+2) од.
«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua