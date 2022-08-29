Окупанти зранку недорахувались 350 одиниць особового складу та одного гелікоптера: Генштаб повідомив втрати ворога

Найбільших втрат ворог зазнав на донецькому напрямку.

Окупанти зранку недорахувались 350 одиниць особового складу та одного гелікоптера: Генштаб повідомив втрати ворога
© Генеральний штаб ЗСУ

Почалася 187 доба героїчного протистояння українців повномасштабному вторгненню РФ. Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 29 серпня.

Так, з 24 лютого окупанти втратили:

  • особового складу – 47100 (+350) одиниць;
  • танків – 1947 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин – 4269 (+12) од.;
  • артилерійських систем – 1060 (+10) од.;
  • РСЗВ – 279 (+5) од.;
  • засобів ППО – 149 (+1) од.;
  • літаків – 234 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 203 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 844 (+6) од.;
  • крилатих ракет – 196 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3188 (+17) од.;
  • спеціальної техніки – 101 (+2) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.





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