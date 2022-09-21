Новостей.COM ⇒
2022-09-21
У окупантів поменшало особового складу, літаків та БПЛА: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Найбільших втрат російській вбивці зазнали на донецькому напрямку, інформує
© mil.ru
Почалася 210 доба героїчного протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ
Так, за понад пів року війни російські вбивці втратили:
- особового складу – близько 55110 (+300) одиниць;
- танків – 2227 (+11) од.;
- бойових броньованих машин – 4748 (+24) од.;
- артилерійських систем – 1340 (+17) од.;
- РСЗВ – 318 (+0) од.;
- засобів ППО – 168 (+0) од.;
- літаків – 253 (+1) од.;
- гелікоптерів – 217 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7) од.;
- крилатих ракет – 239 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23) од.;
- спеціальної техніки – 125 (+0) од.
«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua