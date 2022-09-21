У окупантів поменшало особового складу, літаків та БПЛА: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Почалася 210 доба героїчного протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 21 вересня.

Так, за понад пів року війни російські вбивці втратили:

особового складу – близько 55110 (+300) одиниць;

танків – 2227 (+11) од.;

бойових броньованих машин – 4748 (+24) од.;

артилерійських систем – 1340 (+17) од.;

РСЗВ – 318 (+0) од.;

засобів ППО – 168 (+0) од.;

літаків – 253 (+1) од.;

гелікоптерів – 217 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7) од.;

крилатих ракет – 239 (+0) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23) од.;

спеціальної техніки – 125 (+0) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.