У окупантів поменшало особового складу, літаків та БПЛА: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Найбільших втрат російській вбивці зазнали на донецькому напрямку, інформує ZN.ua.

У окупантів поменшало особового складу, літаків та БПЛА: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© mil.ru

Почалася 210 доба героїчного протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 21 вересня.

Так, за понад пів року війни російські вбивці втратили:

  • особового складу – близько 55110 (+300) одиниць;
  • танків – 2227 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин – 4748 (+24) од.;
  • артилерійських систем – 1340 (+17) од.;
  • РСЗВ – 318 (+0) од.;
  • засобів ППО – 168 (+0) од.;
  • літаків – 253 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 217 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7) од.;
  • крилатих ракет – 239 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23) од.;
  • спеціальної техніки – 125 (+0) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.





Интересные новости
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Латвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візамиЛатвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візами
У Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТОУ Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТО
Алла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в УкраїніАлла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в Україні
Війна в Україні вразила всіх — Україна стане головною темою Генассамблеї ООНВійна в Україні вразила всіх — Україна стане головною темою Генассамблеї ООН
Блок рекламы


Похожие новости
У Росії набирають кандидатів для "відправки на будівельні роботи в Україні" – ГенштабУ Росії набирають кандидатів для "відправки на будівельні роботи в Україні" – Генштаб
Мінус 300 окупантів та ворожа "пташка": відомі втрати ворога за минулу добуМінус 300 окупантів та ворожа "пташка": відомі втрати ворога за минулу добу
ЗСУ відбили наступ біля Мар'їнки та Бахмутського і вдарили понад 60 разів по позиціях ворога — ГенштабЗСУ відбили наступ біля Мар'їнки та Бахмутського і вдарили понад 60 разів по позиціях ворога — Генштаб
ЗСУ знищили понад 170 окупантів, штурмовик та колону військової техніки ворога на Херсонщині — ОК «Південь»ЗСУ знищили понад 170 окупантів, штурмовик та колону військової техніки ворога на Херсонщині — ОК «Південь»
Оголосили про мобілізацію та збрехали про втрати: з чим Путіна та Шойгу звернулися до росіянОголосили про мобілізацію та збрехали про втрати: з чим Путіна та Шойгу звернулися до росіян
Загибель наздогнала російського актора, який підтримував окупантів та вторгнення в Україну: подробиці НПЗагибель наздогнала російського актора, який підтримував окупантів та вторгнення в Україну: подробиці НП
ЗСУ "закобзонили" майже 55 тисяч окупантів: статистика втрат армії РФЗСУ "закобзонили" майже 55 тисяч окупантів: статистика втрат армії РФ
Поповнила підводний флот: ЗСУ знищили завантажену технікою та рашистами баржу, у ворога великі втратиПоповнила підводний флот: ЗСУ знищили завантажену технікою та рашистами баржу, у ворога великі втрати
Збільшилася кількість мирних жертв окупантів у Бучі: фотоЗбільшилася кількість мирних жертв окупантів у Бучі: фото
Учора ЗСУ приземлили російський літак та ліквідували 160 окупантів — ГенштабУчора ЗСУ приземлили російський літак та ліквідували 160 окупантів — Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости