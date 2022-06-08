Бориса Джонсона посвятили в Украине в козаки и нарисовали в образе Мамая: фото

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который 6 июня получил вотум доверия, посвятили в козаки и изобразили в образе козака Бориса Чуприны.

Об этом рассказывает "Суспільне Чернігів", информирует Апостроф.

Решение посвятить Джонсона в козаки приняла черниговская козацкая община Екатерининской церкви. Об этом факте свидетельствует специальная грамота, которую отправят в Лондон.

В честь этого события киевские художники Дарья Добрякова и Юрий Кутилов изобразили Бориса в образе "казака Мамая".

"Это наше уважение и благодарность этому выдающемуся человеку за то, что он поддерживал Украину. Обратите внимание, он в Инстаграмме подписывается как Джонсонюк – это британская фамилия на украинский манер. Так что это не наша идея, а он сам нам подсказал, что нужно делать", - рассказал заместитель гендиректора Черниговского областного исторического музея имени Тарновського Андрей Лисовый.

Он также пояснил выбор козачьего прозвища для Джонсона.

"Почему Чуприна? Вы видите, что у него на голове прическа свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю. Прямо по лицу видно, что это великий человек. Именно эту черту мы и хотели подчеркнуть для того, чтобы в будущем, сказав Борис Чуприна, все знали о ком идет речь", - отметил Андрей Лисовый.


Лена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Вблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэраВблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэра
РоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов КутузоваРоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ задержала агента военной разведки РФ — фото переписки с кураторомСБУ задержала агента военной разведки РФ — фото переписки с куратором
Несмотря на войну, количество «уклонистов» в Украине особо не увеличилось - ОпендатаботНесмотря на войну, количество «уклонистов» в Украине особо не увеличилось - Опендатабот
«Не покупайте хлеб, украденный в Украине»: Миру напомнили о молчаливых покупках украинского зерна во время Голодомора 1933«Не покупайте хлеб, украденный в Украине»: Миру напомнили о молчаливых покупках украинского зерна во время Голодомора 1933
Спецслужбы рф запугивают защитников Украины: на телефон приходят сообщения с угрозами, фотоСпецслужбы рф запугивают защитников Украины: на телефон приходят сообщения с угрозами, фото
NYT: Война в Украине еще многих удивит, особенно ПутинаNYT: Война в Украине еще многих удивит, особенно Путина
Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицыНорвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
В Украине вычислили оккупанта, который убивал и издевался над людьми на Киевщине: фотоВ Украине вычислили оккупанта, который убивал и издевался над людьми на Киевщине: фото
В Украине предлагают запретить фейерверкиВ Украине предлагают запретить фейерверки
В Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушенийВ Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушений
Последние новости
Подгружаем последние новости