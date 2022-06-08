Бориса Джонсона посвятили в Украине в козаки и нарисовали в образе Мамая: фото

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который 6 июня получил вотум доверия, посвятили в козаки и изобразили в образе козака Бориса Чуприны.

Об этом рассказывает "Суспільне Чернігів", информирует Апостроф .

Решение посвятить Джонсона в козаки приняла черниговская козацкая община Екатерининской церкви. Об этом факте свидетельствует специальная грамота, которую отправят в Лондон.

В честь этого события киевские художники Дарья Добрякова и Юрий Кутилов изобразили Бориса в образе "казака Мамая".

"Это наше уважение и благодарность этому выдающемуся человеку за то, что он поддерживал Украину. Обратите внимание, он в Инстаграмме подписывается как Джонсонюк – это британская фамилия на украинский манер. Так что это не наша идея, а он сам нам подсказал, что нужно делать", - рассказал заместитель гендиректора Черниговского областного исторического музея имени Тарновського Андрей Лисовый.

Он также пояснил выбор козачьего прозвища для Джонсона.

"Почему Чуприна? Вы видите, что у него на голове прическа свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю. Прямо по лицу видно, что это великий человек. Именно эту черту мы и хотели подчеркнуть для того, чтобы в будущем, сказав Борис Чуприна, все знали о ком идет речь", - отметил Андрей Лисовый.