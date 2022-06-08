РоSSияне начали оставлять свои позиции на юге — ISW

Институт изучения войны США сообщает, что россияне начали отводить свои войска с позиций в Запорожской области. Аналитики назвали две возможные причины этого:

или для того, чтобы перевести поврежденные части в тыловые районы,

или для усиления роSSийской обороны на северо-западе Херсонской области.

Где сейчас находятся военные, которые уже покинули свои позиции – точно неизвестно.

Эксперты констатировали и тот факт, что рашистам не удалось вернуться на передовые позиции на западном берегу реки Ингулец, который уже контролируется украинскими защитниками.