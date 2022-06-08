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2022-06-08
РоSSияне начали оставлять свои позиции на юге — ISW
Куда именно они направляются – неизвестно.
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Институт изучения войны США сообщает, что россияне начали отводить свои войска с позиций в Запорожской области. Аналитики
- или для того, чтобы перевести поврежденные части в тыловые районы,
- или для усиления роSSийской обороны на северо-западе Херсонской области.
Где сейчас находятся военные, которые уже покинули свои позиции – точно неизвестно.
Эксперты констатировали и тот факт, что рашистам не удалось вернуться на передовые позиции на западном берегу реки Ингулец, который уже контролируется украинскими защитниками.
Виктория Хмилевская, ZN.ua