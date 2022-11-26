"Можливо мозок поставлять на місце": у Білгороді поскаржилися на українське радіо у місті

"Можливо мозок поставлять на місце": у Білгороді поскаржилися на українське радіо у місті

Мешканець російського Білгорода поскаржився губернатору В'ячеславу Гладкову на українське радіо з антиросійськими піснями.

За його словами, замість радіостанції "Харків Z" на цій частоті тепер грає "Люкс FM". Городянин попросив владу допомогти йому «заглушити» її.

Глава регіону пообіцяв розібратися у цій ситуації найближчим часом.

Ситуацію висміяв український волонтер та активіст Сергій Стерненко.

"БНР підключений до українського інфопростору. Бруднодупі скаржаться, що у них ловить українська радіостанція, і вони нічого з цим не можуть зробити", - зазначив Стерненко.

"Бо це вже Україна"; "Треба по цій радіостанції цілодобово крутити "Батько наш Бандера"; "Можливо, мозок їм поставлять на місце, якщо він ще є"; "Слухайте людську мову, орки", - додали українці у коментарях.


Алексей Ионов, politeka.net





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