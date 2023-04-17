США поставлять Марокко новітні керовані боєприпаси для винищувачів

Це зброя класу "повітря-земля", що застосовується на літаках F-16

Винищувачі F-16 ВПС Марокко будуть озброєні боєприпасами JSOW. Про це повідомило агентство зі співробітництва в галузі оборонної безпеки США на своєму сайті.

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Відомо, що державний департамент ухвалив рішення, яке схвалює можливий продаж уряду Марокко зброї Joint Stand Off (JSOW) та пов'язаного з ним обладнання орієнтовною вартістю 250 мільйонів доларів, інформує ZN.ua .

"Пропонований продаж покращить здатність Марокко протистояти поточним і майбутнім загрозам. Марокко має намір використовувати ракети на своїх багатоцільових винищувачах F-16 і надасть розширені можливості для ефективного захисту найважливіших морських шляхів", - повідомляється на сайті відомства.

JSOW - це сімейство високоточних плануючих боєприпасів класу "повітря-земля" типу "вистріли та забудь", які призначені для запуску з військових літаків на безпечній відстані від району ураження.

JSOW доступний у кількох варіантах, кожен із яких оптимізований для різного типу мети. AGM-154A призначений для атаки стаціонарних цілей, таких як будівлі та мости, в той час як AGM-154C призначений для атаки рухомих цілей, таких як кораблі та танки.