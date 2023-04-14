У Словаччині заборонили українське зерно та рекомендували країнам ЄС зробити те саме

Словаччина заборонила імпорт, переробку та продаж українського зерна через пестициди.

Міністерство сільського господарства Словаччини вчора відповідним розпорядження заборонило обробку імпортованого з України зерна, а також продаж на ринку країни продукції з українських зернових. Про це офіційно повідомило відомство, інформує ZN.ua.

У Словаччині заборонили українське зерно та рекомендували країнам ЄС зробити те саме
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Як пише ЕП, ршення щодо заборони ухвалили після того, як у партії пшениці з України вагою 1500 тонн, що відправлялась на молотіння, "було підтверджено наявність пестициду, який не дозволений в ЄС і має негативний вплив на здоров'я людини".

"Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій разом із підпорядкованими організаціями забезпечить відбір зразків усього зерна та борошна з України, що вже зберігається в Словаччині", – зазначає міністерство.

Про результати аналізу партії українського зерна Словаччина повідомить усі країни-члени ЄС й українського посла Мирослава Кастрана. Окремо це питання обговорять міністри сільського господарства країн "Вишеградської четвірки", а також Румунії та Болгарії на зустрічі в п’ятницю.

"Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій Словаччини не рекомендує імпортувати будь-яке українське зерно та зернові продукти", – підсумовується в заяві без уточнення, на який термін вводиться обмеження.

Раніше повідомлялось, що за 36-й тиждень так званого «зернового коридору» з морських портів Одеської області було експортовано 655,9 тис. тонн агропромислової продукції, тобто на 23% менше, ніж за попередній тиждень.

Крім того, надто дешеве українське зерно стало причиною хаосу в Європі. На тлі цього у Польщі звільнився міністр сільського господарства.


Олена Середа, ZN.ua





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