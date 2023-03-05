У місті зараз живуть від 4000 до 4500 людей – заступник мера Бахмута
За його словами, зараз із Бахмута евакуюють по 5-10 осіб на день. При цьому під час піку евакуації місто залишали до 600 людей, інформує
Заступник мера Бахмута Олександр Марченко заявив, що у місті , де наразі точаться важкі бої, заявив, залишається близько 4500 людей. Про це
Як зазначив Марченко, зараз із Бахмута евакуюють по 5-10 осіб на день. При цьому під час піку евакуації місто залишали до 600 людей.
"Ворог зносить все на своєму шляху, завдає ударів по багатоповерхових будинках і житловому сектору. Ідуть повітряні нальоти, артилерійські обстріли, мінометні обстріли. Ворог б'є по місту всім, чим може. Ми ніяк не можемо туди потрапити",– сказав він.
Заступник мера підкреслив, що у місті зараз живуть від 4000 до 4500 людей. Їх важко переконати евакуюватися, оскільки більшість із них "бояться, що їм нікуди їхати і нема з ким їхати".
Також чиновник додав, що зараз у місті залишилися чотири медпрацівники.