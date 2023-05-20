Українські ракетники знищили російську радіолокаційну станцію ЗРК С-300 – Генштаб

Поза тим ракетники та артилеристи вразили ще 17 ворожих об’єктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 8 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує ZN.ua .

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У зведенні Генштабу також зазначено, що наші воїни знищили 3 крилатих ракети “Калібр”, 18 іранських ударних БпЛА Shahed, 4 баражуючих боєприпаси “Ланцет” та 10 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 7 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 6 станцій радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію ЗРК С-300.