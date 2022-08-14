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2022-08-14
В Європі з розумінням поставляться до оголошення нового конкурсу на очільника АРМА – посол ЄС в Україні
Агенцію має очолити професіонал
АРМА має очолити професіонал© АРМА сайт
В Євросоюзі вважають важливим аби Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), очолював професіонал. Про це заявив глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
"Важливо ... що АРМА очолюватиме людина з необхідними професійними компетенціями, включно з доброчесністю високого рівня", -
Артем Руденко, ZN.ua