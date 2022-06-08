Кремль анонсировал аннексию Херсонской области по крымскому сценарию

Заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко приехал во временно контролируемую роSSийскими оккупантами Херсонскую область Украины и заявил, что "регион планируется присоединиться к РоSSии". Об этом сообщает роSSийское издание ТАСС.

Замглавы роSSийского АП заявили, что "включение региона в состав РоSSии будет полноценным, по аналогии с вхождением Крыма".

Напомним, ранее в Кремле прямо не говорили об аннексии украинских территорий, за исключением Донецкой и Луганской областей. Слова Кириенко стали первым официальным заявлением роSSийских захватчиков по Херсонщине.