Кремль анонсировал аннексию Херсонской области по крымскому сценарию

В Кремле впервые прямо заговорили об аннексии Херсона.

Кремль анонсировал аннексию Херсонской области по крымскому сценарию
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Заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко приехал во временно контролируемую роSSийскими оккупантами Херсонскую область Украины и заявил, что "регион планируется присоединиться к РоSSии". Об этом сообщает роSSийское издание ТАСС.

Замглавы роSSийского АП заявили, что "включение региона в состав РоSSии будет полноценным, по аналогии с вхождением Крыма".

Напомним, ранее в Кремле прямо не говорили об аннексии украинских территорий, за исключением Донецкой и Луганской областей. Слова Кириенко стали первым официальным заявлением роSSийских захватчиков по Херсонщине.


Таисия Ястремская, ZN.ua





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