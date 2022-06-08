Еще 140 оккупантов никогда не вернутся домой: свежая сводка Генштаба ВСУ о потерях РФ

Страна-террорист РоSSия уже 105 сутки ведет полномасштабную войну против Украины, во время которой роSSийское оккупационное войско несет рекордные для себя потери в личном составе и военной технике, информирует Апостроф.

Об общих боевых потерях врага на 8 июня сообщают в Генштабе ВСУ.

Потери роSSийского оккупационного войска в войне против Украины:

  • личного состава – около 31500 (+140) человек ликвидировано,
  • танков ? 1393 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ? 3429 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 703 (+9) ед,
  • РСЗО - 213 (+6) ед,
  • средства ПВО - 96 (+0) ед,
  • самолетов – 212 (+0) ед,
  • вертолетов – 178 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),
  • крылатые ракеты – 125 (+0),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2406 (+1) ед,
  • специальная техника – 53 (+0).

За минувшие сутки враг понес наибольшие потери на Славянском направлении.


Лиза Бровко, Апостроф





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