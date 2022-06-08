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2022-06-08
Еще 140 оккупантов никогда не вернутся домой: свежая сводка Генштаба ВСУ о потерях РФ
Страна-террорист РоSSия уже 105 сутки ведет полномасштабную войну против Украины, во время которой роSSийское оккупационное войско несет рекордные для себя потери в личном составе и военной технике, информирует
Об общих боевых потерях врага на 8 июня сообщают в Генштабе ВСУ.
Потери роSSийского оккупационного войска в войне против Украины:
- личного состава – около 31500 (+140) человек ликвидировано,
- танков ? 1393 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ? 3429 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 703 (+9) ед,
- РСЗО - 213 (+6) ед,
- средства ПВО - 96 (+0) ед,
- самолетов – 212 (+0) ед,
- вертолетов – 178 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),
- крылатые ракеты – 125 (+0),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2406 (+1) ед,
- специальная техника – 53 (+0).
За минувшие сутки враг понес наибольшие потери на Славянском направлении.
Лиза Бровко, Апостроф