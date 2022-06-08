Продолжаются 105 сутки полномасштабной роSSийско-украинской войны - сейчас самые ожесточенные бои продолжаются на востоке Украины, в частности в Северодонецке. В то же время, роSSийские оккупационные войска также активно действуют на временно занятых территориях - в Херсонской области оккупанты насильственно вводят свои административные порядки, информирует Апостроф .

Об этом сообщили в разведке Минобороны Великобритании по состоянию на 8 июня.

РоSSийские оккупанты продолжают попытки атаковать так называемый "Северодонецкий карман" с трех направлений, однако подразделения ВСУ мощно держат оборону, поэтому ни одна из сторон за последние сутки не имела значительного успеха. В целом, страна-террорист РФ концентрирует наступление на центральном участке Донбасса и держит оборону на своих флангах.

В то же время украинские защитники добились определенного успеха после контрударов в юго-западной части Херсона, в частности, закрепились на восточном берегу реки Ингулец. Однако во временно занятой Херсонской области россияне насильственно приводят свою администрацию в соответствие с администрацией РФ , вводят рубль и нанимают роSSийских учителей для введения в школах своей обучающей программы.

В связи с тем, что фронт временно оккупированной зоны достигает более 500 километров, и страна-агрессор РоSSии и Украины сталкиваются с проблемами в поддержке оборонной линии при высвобождении боеспособных частей для наступательных операций.