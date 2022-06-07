Сейчас в Украину много чего приходит, а будет еще больше, - военный эксперт о поставках оружия

РоSSийский военный обозреватель Николай Колесников объяснил, какую технику получают Вооруженные силы Украины и как она поможет в победе над россией.

Об этом он рассказал оппозиционному роSSийскому изданию «Утро Февраля».

Эксперт отмечает, что сегодня ВСУ ведут активную оборону и контратаку, что свидетельствует об их высоком уровне боеспособности. «Главное, что украинцы не бегут и не только активно обороняются, но и контратакуют», - подчеркивает он.

По мнению Николая Колесникова, в августе можно будет рассчитывать на планирование мощных наступательных операций, в частности, это может быть и Крым. Тогда, предполагает он, ход войны может претерпеть кардинальные изменения, украинцы начнут масштабное наступление, которое довольно сложно будет остановить. Сейчас же, говорит обозреватель, главным есть время, на победу в войне в РоSSии остается примерно один месяц. «Если за это время Кремлю это не удастся, то к осени рф войну проиграет», - констатирует он.

Как сообщили в материале, Украина начала получать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) и колесные шасси HIMARS, а британцы планируют поставки аналогичных РСЗО M270 MLRS. «Сейчас в Украину много чего приходит, а будет еще больше», - подчеркивает Николай Колесников и добавляет, что речь идет о новой артиллерии, системах залпового огня и тяжелых беспилотниках.

Далее он подробнее останавливается на американских беспилотниках Grey Eagle, которые являются более серьезными машинами, чем Bayraktar, и с полезной нагрузкой до 1 тонны. «Американцам ничего не стоит начать поставлять Украине Grey Eagle в промышленных масштабах», - утверждает эксперт. С другой стороны, отмечает он, проблема заключается в том, что для управления необходимы военные пилоты. Следовательно, констатирует Николай Колесников, если европейцы не имеют значительных запасов оружия, то у США они действительно велики, поэтому американцы практически никак не ограничены в своих возможностях усилить украинскую армию.

Попутно обозреватель комментирует заявления президента РоSSии о том, что поставками с Запада Украина только замещает свои потери. По его мнению, здесь Путин ошибся. «Это все принципиально новое, высокоточное оружие, использующее GPS-координаты, которого у россии нет. путин или этого не понимает, или просто храбрится», - объясняет эксперт. Также он отмечает, что аналогичные системы, которые есть у россии, не высокоточные, а ударных беспилотников у них и вовсе нет на вооружении.