Семьи моряков из затонувшей "Москвы" заставляют молчать о своих погибших родственниках – ГУР МОУ

Украинская разведка узнала, как именно в РФ "работают" с семьями погибших моряков, информирует ZN.ua.

Семьи роSSийских моряков из затопленного крейсера "Москва" заставляют умалчивать информацию о своих погибших родственниках. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«Социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере «Москва» продолжает расти. Чтобы улучшить тяжелое психологическое состояние членов семей экипажа бывшего флагмана черноморского флота, затонувшего 14 апреля этого года, с родными моряков работает специальная группа психологов, медиков и юристов», – отметили в ГУР МОУ.

Украинская разведка установила, что основная цель указанной группы – сделать невозможной утечка данных о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках. Родных русских солдат пытаются уговорить ни с кем не говорить о своих сыновьях и супругах, служивших на затонувшем крейсере. Если родственники отказываются, то им начинают угрожать уголовным преследованием, а также тем, что не выплатят компенсации.

«В Севастополе, во время встречи командующего черноморским флотом с родственниками погибших моряков, здание офицеров флота охраняла военная полиция, а самого командующего сопровождала группа спецназовцев. Часть родственников в знак протеста на встречу с командованием флота не пришла», – добавили в ГУР.





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