Оккупанты обстреляли три района Харьковской области: четверо погибших и двое раненых

В результате массированного обстрела частного сектора в Дергачах произошло сразу 4 пожара в частных домах, информирует ZN.ua.

Оккупанты обстреляли три района Харьковской области: четверо погибших и двое раненых
© ГСЧС Украины

В пятницу, 10 июня, войска РФ обстреляли три района Харьковской области. В результате обстрелов произошли масштабные пожары, сообщает ГСЧС в Facebook.

"Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошели в Киевском (1) районе Харькова, а также Чугуевском (8) и Харьковском (4) районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные здания, производственные здания, легковые автомобили, а также экосистемы", - подчеркнули спасатели.

После обстрела территории Чкаловской громады произошло разрушение строительных конструкций частного дома, где погибли сразу 4 человека. Один из снарядов РФ попал в складское помещение.

В результате обстрела частного сектора в Дергачах два человека были ранены.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток ликвидировали 15 вражеских боеприпасов.


Анна Конюченко, ZN.ua





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