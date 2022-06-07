РоSSия нанесла разрушительные авиа- и артудары по Луганщине: фото и видео

В Луганской области за минувшие сутки роSSийские оккупанты основные усилия сосредоточили на попытках установления полного контроля в Северодонецке и блокирования наших войск в районе Лисичанска, который они нещадно обстреливают: в городе возникли многочисленные пожары, сгорел рынок, техникум и повреждена школа.

Об этом в Facebook написал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, информирует Апостроф.

Наши воины не дали врагу взять под контроль автодорогу "Лисичанск-Бахмут".

РоSSияне продолжают штурмовать Северодонецк, бои идут в восточной части города. Многочисленные разрушения тяжело фиксировать из-за боев в городе. Враг несет там многочисленные потери. Также наши защитники отразили вражеский штурм в Новоохтырке и Вороново.

За минувшие сутки на Донбассе отбиты 10 атак врага, и уничтожена их техника:

  • 1 танк,
  • 3 артиллерийских системы,
  • 2 боевые бронированные машины,
  • 1 автомобиль,
  • 2 склада с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Кроме артиллерийских обстрелов, россияне наносили авиаудары с самолетов и вертолетов по территории Луганской области. Утром 6 июня они накрыли огнем Золотое - повреждены сразу 13 домов. Днем оккупанты атаковали Горное - там разрушены 11 домов.

В Лисичанске россияне обстреляли рынок и горный техникум, возникли пожары. Кроме того, враги попали в школу, оттуда эвакуировали двух пострадавших.


Лена Руденко, Апостроф





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