РоSSия нанесла разрушительные авиа- и артудары по Луганщине: фото и видео
В Луганской области за минувшие сутки роSSийские оккупанты основные усилия сосредоточили на попытках установления полного контроля в Северодонецке и блокирования наших войск в районе Лисичанска, который они нещадно обстреливают: в городе возникли многочисленные пожары, сгорел рынок, техникум и повреждена школа.
Об этом в Facebook написал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, информирует
Наши воины не дали врагу взять под контроль автодорогу "Лисичанск-Бахмут".
РоSSияне продолжают штурмовать Северодонецк, бои идут в восточной части города. Многочисленные разрушения тяжело фиксировать из-за боев в городе. Враг несет там многочисленные потери. Также наши защитники отразили вражеский штурм в Новоохтырке и Вороново.
За минувшие сутки на Донбассе отбиты 10 атак врага, и уничтожена их техника:
- 1 танк,
- 3 артиллерийских системы,
- 2 боевые бронированные машины,
- 1 автомобиль,
- 2 склада с боеприпасами.
Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Кроме артиллерийских обстрелов, россияне наносили авиаудары с самолетов и вертолетов по территории Луганской области. Утром 6 июня они накрыли огнем Золотое - повреждены сразу 13 домов. Днем оккупанты атаковали Горное - там разрушены 11 домов.
В Лисичанске россияне обстреляли рынок и горный техникум, возникли пожары. Кроме того, враги попали в школу, оттуда эвакуировали двух пострадавших.