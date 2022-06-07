Новым направлением удара россиян может стать Изюм — разведка Британии

Они также не оставят усилий оккупировать Северодонецк.

Новым направлением удара россиян может стать Изюм — разведка Британии
© Генеральный штаб ВСУ

РоSSийские войска не преуспели в районах Попасной и Северодонецка, поэтому теперь они выбирают новое направление удара, и таким может стать Изюм. Об этом на своей странице в Твиттер пишет пресс-служба разведки Британии.

На выходных ВСУ отбили половину Северодонецка, но в разведке не исключают тот факт, что россияне и дальше будут пытаться оккупировать восточные районы. Также РоSSия, вероятно, все еще попытается отрезать город с севера и юга.

В мае оккупационные войска добились определенного успеха на южном, попаснянском направлениях, однако на прошлой неделе продвижение рашистов там остановили ВСУ.

"Сообщения о тяжелых артиллерийских обстрелах в районе Изюма свидетельствуют о том, что РоSSия готовится возобновить действия на северном направлении", - считают в Минобороны Британии.

Эксперты предупреждают, что россияне постараются добиться прорыва хотя бы на одном из направлений. Все для того, чтобы превратить тактические достижения в успех на оперативном уровне.

Последняя защита Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 June 2022

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) Июнь 7, 2022


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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