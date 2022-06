Новым направлением удара россиян может стать Изюм — разведка Британии

РоSSийские войска не преуспели в районах Попасной и Северодонецка, поэтому теперь они выбирают новое направление удара, и таким может стать Изюм. Об этом на своей странице в Твиттер пишет пресс-служба разведки Британии.

На выходных ВСУ отбили половину Северодонецка, но в разведке не исключают тот факт, что россияне и дальше будут пытаться оккупировать восточные районы. Также РоSSия, вероятно, все еще попытается отрезать город с севера и юга.

В мае оккупационные войска добились определенного успеха на южном, попаснянском направлениях, однако на прошлой неделе продвижение рашистов там остановили ВСУ.

"Сообщения о тяжелых артиллерийских обстрелах в районе Изюма свидетельствуют о том, что РоSSия готовится возобновить действия на северном направлении", - считают в Минобороны Британии.

Эксперты предупреждают, что россияне постараются добиться прорыва хотя бы на одном из направлений. Все для того, чтобы превратить тактические достижения в успех на оперативном уровне.