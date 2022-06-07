Оккупационные власти Херсона хотят провести в городе "референдум"
Коллаборант Стремоусов заявляет, что в городе не осталось законодательной власти, информирует
Во временно оккупированном Херсоне так называемая "власть города", назначенная роSSийскими захватчиками, хочет провести "референдум" для "присоединения" к РоSSии. Об этом рассказывает роSSийский
"Конечно, это будет плебисцит. Это будет волеизъявление народа... Это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению. И следующим этапом будут выборы", - сказал коллаборант Кирилл Стремоусов - "замглавы военно- гражданской администрации" региона.
По его словам, Херсонская область якобы осталась без законодательной базы. Сейчас ее заменил "общественный совет" оккупантов.
"Создан "общественный совет", который представляет народ, и они будут принимать промежуточные решения", - отметил Стремоусов.