Рашисты бросают главные силы на полный захват Северодонецка: сводка Генштаба и карта боев
Идут 103-е сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению. К вечеру понедельник, 6 июня, захватчики бросили все основные силы на штурм Северодонецка.
Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует
На Волынском и Полесском направлениях затишье.
На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей оккупанты удерживают отдельные подразделения из состава 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. В Брянской области возле границы с Украиной находятся вражеские артиллерийские подразделения.
На Слобожанском направлении россияне продолжают боевые действия в приграничных районах к северу от Харькова. Враг пытается восстановить разрушенный железнодорожный мост через реку Оскол в районе станции Купянск-Узловой.
На Харьковском направлении оккупанты предпринимают усилия, чтобы не допустить контроля ВСУ над границей и трассой Белгород – Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак захватчики провели дистанционное минирование.
На Славянском направлении готовятся к возобновлению штурма. ВСУ успешно отразили атаку в районе Довгенького.
На Донецком направлении россияне проводят боевое слаживание мотострелковых и танковых подразделений, доукомплектованных мобилизованными.
Основные усилия захватчики сосредоточили на попытках установления полного контроля над Северодонецком и блокирования украинских войск в районе Лисичанска. Продолжаются безуспешные попытки врага взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк.
Бои продолжаются в восточной части Северодонецка. Вражеский штурм в направлении Новоохтырки и Вороново был отражен.
На Лиманском направлении оккупанты обстреливали наши подразделения из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки, с целью уничтожения укреплений. Также был нанесен ракетный удар по Николаевке.
На Бахмутском направлении противник обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы Берестово, Федоровки и Мироновки. Нанес авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов.
Для разведки россияне используют диверсионно-разведывательные группы в районе Белогоровки.
На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах Богоявленки, Владимировки, Малиновки и Щербаков.
Также на Запорожском направлении замечено усиление вражеской группировку войск силами в батальонную тактическую группу.
На Южнобужском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на сохранении занятых позиций и готовятся к активизации боевых действий.