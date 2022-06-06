Рашисты бросают главные силы на полный захват Северодонецка: сводка Генштаба и карта боев

Идут 103-е сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению. К вечеру понедельник, 6 июня, захватчики бросили все основные силы на штурм Северодонецка.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует Апостроф.

На Волынском и Полесском направлениях затишье.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей оккупанты удерживают отдельные подразделения из состава 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. В Брянской области возле границы с Украиной находятся вражеские артиллерийские подразделения.

На Слобожанском направлении россияне продолжают боевые действия в приграничных районах к северу от Харькова. Враг пытается восстановить разрушенный железнодорожный мост через реку Оскол в районе станции Купянск-Узловой.

На Харьковском направлении оккупанты предпринимают усилия, чтобы не допустить контроля ВСУ над границей и трассой Белгород – Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак захватчики провели дистанционное минирование.

На Славянском направлении готовятся к возобновлению штурма. ВСУ успешно отразили атаку в районе Довгенького.

На Донецком направлении россияне проводят боевое слаживание мотострелковых и танковых подразделений, доукомплектованных мобилизованными.

Основные усилия захватчики сосредоточили на попытках установления полного контроля над Северодонецком и блокирования украинских войск в районе Лисичанска. Продолжаются безуспешные попытки врага взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк.

Бои продолжаются в восточной части Северодонецка. Вражеский штурм в направлении Новоохтырки и Вороново был отражен.

На Лиманском направлении оккупанты обстреливали наши подразделения из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки, с целью уничтожения укреплений. Также был нанесен ракетный удар по Николаевке.

На Бахмутском направлении противник обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы Берестово, Федоровки и Мироновки. Нанес авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов.

Для разведки россияне используют диверсионно-разведывательные группы в районе Белогоровки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах Богоявленки, Владимировки, Малиновки и Щербаков.

Также на Запорожском направлении замечено усиление вражеской группировку войск силами в батальонную тактическую группу.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на сохранении занятых позиций и готовятся к активизации боевых действий.


Маргарита Лепс, Апостроф





Интересные новости
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Блок рекламы


Похожие новости
В Беларуси продлили сроки проверки боевой готовности войскВ Беларуси продлили сроки проверки боевой готовности войск
Карта боев в Украине: как изменилась ситуация на фронтах за неделюКарта боев в Украине: как изменилась ситуация на фронтах за неделю
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 6 июняВторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 6 июня
WP: Украине нужна полноценная помощь США, а не поддержка в полсилыWP: Украине нужна полноценная помощь США, а не поддержка в полсилы
Силы русских слабеют, а ВСУ успешно атаковали в Северодонецке - ISWСилы русских слабеют, а ВСУ успешно атаковали в Северодонецке - ISW
РФ перегруппировывает силы в Черном мореРФ перегруппировывает силы в Черном море
Коллаборант Сальдо требует захватить Очаков: предатель хочет возобновить судоходство в районе портов Херсонской областиКоллаборант Сальдо требует захватить Очаков: предатель хочет возобновить судоходство в районе портов Херсонской области
Защитники Украины вчера уничтожили еще сотню роSSийских захватчиковЗащитники Украины вчера уничтожили еще сотню роSSийских захватчиков
Журналист Бутусов опроверг информацию об освобождении половины СеверодонецкаЖурналист Бутусов опроверг информацию об освобождении половины Северодонецка
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
Последние новости
Подгружаем последние новости