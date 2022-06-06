Рашисты бросают главные силы на полный захват Северодонецка: сводка Генштаба и карта боев

Идут 103-е сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению. К вечеру понедельник, 6 июня, захватчики бросили все основные силы на штурм Северодонецка.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует Апостроф .

На Волынском и Полесском направлениях затишье.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей оккупанты удерживают отдельные подразделения из состава 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. В Брянской области возле границы с Украиной находятся вражеские артиллерийские подразделения.

На Слобожанском направлении россияне продолжают боевые действия в приграничных районах к северу от Харькова. Враг пытается восстановить разрушенный железнодорожный мост через реку Оскол в районе станции Купянск-Узловой.

На Харьковском направлении оккупанты предпринимают усилия, чтобы не допустить контроля ВСУ над границей и трассой Белгород – Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак захватчики провели дистанционное минирование.

На Славянском направлении готовятся к возобновлению штурма. ВСУ успешно отразили атаку в районе Довгенького.

На Донецком направлении россияне проводят боевое слаживание мотострелковых и танковых подразделений, доукомплектованных мобилизованными.

Основные усилия захватчики сосредоточили на попытках установления полного контроля над Северодонецком и блокирования украинских войск в районе Лисичанска. Продолжаются безуспешные попытки врага взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк.

Бои продолжаются в восточной части Северодонецка. Вражеский штурм в направлении Новоохтырки и Вороново был отражен.

На Лиманском направлении оккупанты обстреливали наши подразделения из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки, с целью уничтожения укреплений. Также был нанесен ракетный удар по Николаевке.

На Бахмутском направлении противник обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы Берестово, Федоровки и Мироновки. Нанес авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов.

Для разведки россияне используют диверсионно-разведывательные группы в районе Белогоровки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах Богоявленки, Владимировки, Малиновки и Щербаков.

Также на Запорожском направлении замечено усиление вражеской группировку войск силами в батальонную тактическую группу.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на сохранении занятых позиций и готовятся к активизации боевых действий.