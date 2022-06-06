"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина

путин, Макрон, Шольц

Президент рф владимир путин уже обманывал западных лидеров раньше, поэтому причин доверять его словам сейчас нет.

Об этом напомнил международному сообществу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттере.

В частности, он напомнил о том, что еще до начала полномасштабной войны путин лично обещал канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что россия не нападет на Украину. Однако, как смог убедиться весь мир, эти слова были откровенной ложью.

владимир путин

По мнению Кулебы, это наглядно доказывает, что путин не умеет держать слово, а значит договариваться с ним сейчас нет никакого смысла.

«Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину - за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять Путину, его слова - пустой звук», - подчеркнул министр.


Дарья Волкова, politeka.net





Интересные новости
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Блок рекламы


Похожие новости
Фейгин рассказал, что будет твориться в Кремле, когда Путина не станет: "Шанс решить махом все проблемы"Фейгин рассказал, что будет твориться в Кремле, когда Путина не станет: "Шанс решить махом все проблемы"
Спикер Рады ответил на слова главы парламента Венгрии в адрес ЗеленскогоСпикер Рады ответил на слова главы парламента Венгрии в адрес Зеленского
Politico: Шольц бросает Украину в беде из-за комплекса кайзера ВильгельмаPolitico: Шольц бросает Украину в беде из-за комплекса кайзера Вильгельма
Подругу путина закидали яйцами прямо на улице: момент атаки попал на видеоПодругу путина закидали яйцами прямо на улице: момент атаки попал на видео
Подоляк указал Макрону на диссонанс между просьбами по РФ и ударами по КиевуПодоляк указал Макрону на диссонанс между просьбами по РФ и ударами по Киеву
Стефанчук во время визита во Францию планирует лично поговорить с МакрономСтефанчук во время визита во Францию планирует лично поговорить с Макроном
Назван регион, который покинет рф первым в случае ухода путина: "На второй день объявит независимость"Назван регион, который покинет рф первым в случае ухода путина: "На второй день объявит независимость"
"Засуетились тараканы": у путина закатили истерику из-за новых санкций против детей чиновников"Засуетились тараканы": у путина закатили истерику из-за новых санкций против детей чиновников
Кулеба ответил Макрону на призыв не унижать РФКулеба ответил Макрону на призыв не унижать РФ
Макрон отметился новым заявлением о путине: "россия остается великим народом"Макрон отметился новым заявлением о путине: "россия остается великим народом"
Последние новости
Подгружаем последние новости