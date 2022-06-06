"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина

Президент рф владимир путин уже обманывал западных лидеров раньше, поэтому причин доверять его словам сейчас нет.

Об этом напомнил международному сообществу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттере.

В частности, он напомнил о том, что еще до начала полномасштабной войны путин лично обещал канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что россия не нападет на Украину. Однако, как смог убедиться весь мир, эти слова были откровенной ложью.

По мнению Кулебы, это наглядно доказывает, что путин не умеет держать слово, а значит договариваться с ним сейчас нет никакого смысла.

«Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину - за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять Путину, его слова - пустой звук», - подчеркнул министр.