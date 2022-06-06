Кремль выражает недовольство из-за поставок Украине РСЗО, обещая оттеснить от своей границы "неонацистов"

Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров угрозами отреагировал на поставку Украине реактивных систем залпового огня. Комментируя этот вопрос росСМИ , он отметил, что это якобы повлияет на то, на какую дальность от границ РФ будут оттеснены "неонацисты".

"Путин уже комментировал ситуацию, которая сложится в связи с поступлением новых вооружений. Могу только добавить: чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать РоSSийской Федерации", - сказал Лавров.