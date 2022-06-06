Кремль выражает недовольство из-за поставок Украине РСЗО, обещая оттеснить от своей границы "неонацистов"
Там традиционно угрожают ответными ударами.
Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров угрозами отреагировал на поставку Украине реактивных систем залпового огня. Комментируя этот вопрос
"Путин уже комментировал ситуацию, которая сложится в связи с поступлением новых вооружений. Могу только добавить: чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать РоSSийской Федерации", - сказал Лавров.
Президент РФ Владимир Путин перед этим заявил, что после предоставления Украине дальнобойных ракетных систем РФ будет производить удары по тем объектам в нашей стране, по которым удары пока не наносились.