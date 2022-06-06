Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 6 июня

Донбасс остается самым горячим участком фронта в Украине, информирует ZN.ua.

Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 6 июня
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Минобороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на понедельник, 6 июня.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает Министерство обороны в Twitter.

Министерство обороны Великобритании/Twitter

Донбасс остается самым горячим участком фронта в Украине. РоSSийские войска пытаются добиться успехов в продвижении, атакуют по разным направлениям и постоянно обстреливают позиции украинских войск и населенные пункты.

Министерство обороны Великобритании/Twitter

На славянском направлении основные усилия противник сосредотачивается на продолжении наступательных действий в направлении населенного пункта Славянск.

На донецком направлении подразделения агрессора производят огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии столкновения. На Северодонецком направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем разного типа.

Украинские военные контратакуют в Херсонской области и возле Харькова.


Анна Конюченко, ZN.ua





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