Украина получит от Британии РСЗО M270

Великобритания также поставит боеприпасы M31A1 в большом количестве, информирует ZN.ua.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна передаст Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км высокоточными ракетами.

"Мы не можем стоять в стороне, пока роSSийская дальнобойная артиллерия стирает с лица земли города и убивает ни в чем не повинных мирных жителей. Великобритания подарит Вооруженным силам Украины реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать наступление РоSSии", - отметил премьер. министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter.

Британия также поставит боеприпасы M31A1 в большом количестве.

"По мере изменения тактики РоSSии должна меняться и наша поддержка Украины. Эти мощные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого применения дальнобойной артиллерии, которую путинские войска без разбора применяли для уничтожения городов", - подчеркнул Воллес.

Соответствующее решение Британии было тесно согласовано с решением США передать Украине вариант РСЗО HIMARS.


Анна Конюченко, ZN.ua





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