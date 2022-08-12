Більш важкий "брат" HIMARS: Україна отримала нову партію РСЗВ M270 з Великої Британії

Велика Британія, яка незабаром передасть Україні кілька тральщиків, передала Україні нову партію реактивних систем залпового вогню М270 – вони вже надійшли до нашої країни.

Про це в Twitter повідомив голова Міноборони Олексій Резніков, інформує Апостроф .

"Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибуло більше РСЗВ M270. Дякую Бену Воллесу і всьому британському народу! Ваша підтримка дивовижна і така важлива для України. Наша армія вміло використовує це "поповнення" на поле бою. PS: Скоро прибудуть і інші" подарунки", - йдеться у повідомленні.

М270 MLRS (абревіатура від Multiple Launch Rocket System) – це американська 12-зарядна РСЗВ калібру 227 мм із дальністю стрільби звичайними снарядами до 80 км. Це більш важкий та менш мобільний гусеничний "брат" М142 HIMARS. У той же час, М270 MLRS здатна запустити за залп вдвічі більше снарядів.

Установка може бути використана для запуску на відстань до 300 км. оперативно-тактичних балістичних ракет сімейства ATACMS. При цій експериментальній ракеті PrSM здатна "діставати" цілі за 500 км.

Зазначимо, що раніше Британія вже надала Україні три пускові установки, схожі на американські системи HIMARS. Вони також використовують ракети з дальністю до 80 км.