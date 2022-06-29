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2022-06-29
Україна отримає від Норвегії РСЗВ M270
Україна також отримає ще п'ять тисяч гранат.
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Норвегія передасть Україні три реактивні системи залпового вогню MLRS M270 великої дальності. Для цього країна співпрацює з Великою Британією,
"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла продовжувати свою боротьбу за свободу та незалежність", - наголосив Грам.
Міністр також зазначив: "Норвегія надасть установки, які знаходяться на зберіганні. Техніка потребує модернізації. Тому Норвегія домовилася з Великою Британією, щоб вони їх модернізували для подальшої відправки в Україну".
Новегія також передасть Україні п'ять тисяч гранат.
Анна Конюченко, ZN.ua