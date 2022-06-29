Україна отримає від Норвегії РСЗВ M270

Норвегія передасть Україні три реактивні системи залпового вогню MLRS M270 великої дальності. Для цього країна співпрацює з Великою Британією, зазначив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла продовжувати свою боротьбу за свободу та незалежність", - наголосив Грам.

Міністр також зазначив: "Норвегія надасть установки, які знаходяться на зберіганні. Техніка потребує модернізації. Тому Норвегія домовилася з Великою Британією, щоб вони їх модернізували для подальшої відправки в Україну".

Новегія також передасть Україні п'ять тисяч гранат.