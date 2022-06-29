Норвегія передасть ЗСУ установки MLRS M270: що це за зброя і чим відрізняється від HIMARS

Норвегія планує передати Україні три гусеничні реактивні установки MLRS (Multiple Launch Rocket System) M270. Міністерство оборони цієї країни співпрацює у даному питанні з Великою Британією, інформує Апостроф.

Про це повідомив глава норвезького оборонного відомства Берн Арільд Грам.

За його словами, Україні потрібно надалі надавати підтримку для збереження можливості боротися за свободу та незалежність.

Британія модернізує MLRS M270 та відправить в Україну.

За даними Міноборони Норвегії, загалом в країні налічується 12 таких установок.

Окрім реактивних установок, Норвегія передасть Україні ще п’ять тисяч гранат до раніше поставленої такої ж кількості.

Як розповідають українські військові, M270 MLRS використовують для запуску тактичних ракет і здатні вражати цілі приблизно на 80 кілометрів.

MLRS, як і HIMARS (дальність яких 70-80 км), стануть ідеальною заміною системам "Смерч" та "Ураган". Відмінність систем у різній колісній базі та кількості пускових контейнерів.

М270, що створена на гусеничній базі бронемашини Bradley, оснащена двома окремими пусковими контейнерами, кожен із яких споряджається однією-шістьма ракетами. Максимальна дальність: 32, 45, 70, 300 км.

HIMARS створений на колісній базі з одним пусковим контейнером. Місткість ракет для пускового контейнера така ж, як для MLRS М270.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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