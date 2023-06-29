Президент Литви розповів, коли Україна має отримати анонсовані установки NASAMS

Литва раніше оголосила, що придбала додаткові пускові установки ППО для нашої держави.

Президент Литви Гітанас Науседа розповів, що дві пускові установки зенітного ракетного комплексу середньої дальності NASAMS, придбані для України, планують передати нашим захисникам через близько трьох місяців. Йдеться про поставки у вересні-жовтні, пише литовський публічний мовник LRT, інформує ZN.ua.

Президент Литви розповів, коли Україна має отримати анонсовані установки NASAMS
© commons.wikimedia.org

"Це має бути кінець вересня, початок жовтня", – сказав Науседа.

Він уточнив, що Вільнюс передасть Києву ці установки ППО, не завдавши збитків власній національній безпеці, оскільки всі литовські системи NASAMS залишаться на своїх місцях.

У середу також стало відомо, що міністерство оборони Норвегії додатково надасть допоміжне обладнання до систем запуску ракет NASAMS.


Максим Царук, ZN.ua





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